Заведениям общепита в Рязанской области разрешили работать дольше. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заведениям общепита в Рязанской области разрешили работать дольше. Теперь бары, кафе, рестораны и другие организации этой сферы должны закрываться не позже 01:00. С ноября запрет распространялся на время с 23:00 до 06:00. Новые правила будут действовать как минимум до 14 марта – такая дата обозначена в распоряжении губернатора.

Кроме того, власти смягчили еще одно «коронавирусное» ограничение. Кинотеатрам, театрам, циркам разрешено теперь заполнять залы не на 30%, а на 50%. Для физкультурно-спортивных организаций этот порог подняли до 30%.

Тем временем действие пункта о самоизоляции для пожилых граждан вновь продлили.

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