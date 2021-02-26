На окраине Рязани из-за снега рухнул козырек магазина «Магнит»

В Рязани рухнул козырек входной группы магазина «Магнит». Сообщение о происшествии появилось в социальных сетях. Все произошло на улице Забакайльской в военном городке Дяглево.

«Вот зачем преувеличивать? Администрация магазина сразу при первых признаках [обрушения] закрыла магазин. По периметру торгового заведения вывесили красную ленту. Людей в магазине не было при снятии козырька», - отметила в комментариях одна из рязанок.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за таяния снега глыба льда буквально разворотила автомобиль, который ехал по Московскому шоссе (читать подробнее).

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