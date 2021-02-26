Четыре рязанца не забрали выигрыши в лотерею - по 1 млн рублей каждый

В Рязанской области четыре победителя новогоднего розыгрыша «Русского лото» не обратились за оформлением выигрыша. Об этом сообщает пресс-служба «Столото» официального распространителя всероссийских государственных лотерей.

Как уточнили в пресс-службе, по итогам праздничного тиража пятерым рязанцам досталось по 1 млн рублей, однако забрал деньги пока лишь один из них.

Всего в стране таких не объявившихся счастливчиков оказалось 90 (из 581-го). Рязанская область попала в число девяти регионов с низким уровнем обращения за выигрышами.

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