В Рязанской области случилось смертельное ДТП

Фото: 62.мвд.рф

25 февраля в ДТП на дороге Сасово – Восход – Кадом погиб человек. В селе Преображенка (Кадомский район) столкнулись «Шевроле Нива» и «Лада Калина».

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 44-летняя жительница Рязанской области за рулем «Лады» не справилась с управлением. По всей видимости, автомобиль занесло на заснеженной трассе, что привело к столкновению с «Нивой» 38-летнего мужчины.

Авария унесла жизнь женщины-водителя – удар пришелся в боковую часть автомобиля с ее стороны.

За сутки, по данным ГИБДД, в регионе случилось еще два ДТП, в которых пострадали три человека.

Фото: 62.мвд.рф

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