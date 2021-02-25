В Рязанской области реконструируют крупную электроподстанцию. Фото: правительство Рязанской области.

В Рязанской области обновят оборудование на подстанции, питающей дата-центр «Яндекса». Речь идет о подстанции 220 кВ «Сасово». На объекте планируют отремонтировать более 60 единиц оборудования различных классов напряжения, в том числе силовых трансформаторов и коммутационных устройств.

«Это позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей, среди которых дата-центр «Яндекс» и тяговые подстанции РЖД», - сообщает пресс-служба областного правительства.

Кроме того, подстанция обеспечит электроэнергией жителей Сасова, Шацка, а также Сасовского и Шацкого районов. Всего там проживают 64,5 тыс человек.

Известно, что стоимость работ составит более 11,5 млн рублей, завершить ремонт собираются в октябре 2021 года.

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