Метеорологи спрогнозировали в Рязанской области до +5

Резкое потепление в наш регион принес активный атлантический циклон, рассказали в Рязанском центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Он же обусловит осадки различной интенсивности и типа.

Днем 25 февраля по области прогнозируются мокрый снег, дождь, гололедные явления и порывистый ветер до 12-17 м/с. Температура воздуха -4…+1, а в ближайшие дни будет еще теплее: в пятницу -3…+2 ночью и 0…+5 в светлое время суток, в субботу -3…+2. В целом среднесуточная температура в ближайшие дни будет на 7-9 градусов выше климатической нормы.

26 и 27 февраля пасмурная и влажная погода с осадками сохранится.