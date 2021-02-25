Рязанским врачам-реаниматологам посвятили клип.

В Рязани сняли клип, посвященный труду врачам реанимационного отделения №3. Об этом сообщил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

«Чаще всего сюда [в отделение] поступают самые тяжелые пациенты, с травмами, переломами, пострадавшие в ДТП и других происшествиях. Их спасением занимаются врачи и медицинские сестры реанимационного отделения. Именно их труду и посвящен клип «Тормози»», - написал Карпунин.

Слова для песни написала медсестра Светлана Разуваева, а музыку взяли из песни Ирины Дубцовой «Пропади». Исполнила же композицию дочь Светланы – Виктория.

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