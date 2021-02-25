Чиновники и бизнесмены съездили в ОАЭ для привлечения инвесторов в Рязанскую область

25 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах завершилась бизнес-миссия рязанских промышленников – строительные компании, производители канцтоваров и роботизированного транспорта.

Чиновники и предприниматели презентовали инвестиционный потенциал Рязанской области и продукцию местных производителей.

По словам зампреда регионального правительства Ильи Веселова, личное общение для сотрудничества гораздо лучше любых онлайн-контактов.

— Возможность демонстрировать потенциал региона, знакомиться с опытом зарубежных коллег, находить точки взаимного интереса для дальнейшего сотрудничества гораздо продуктивнее любых онлайн-контактов, — подчеркнул чиновник. — По мере открытия границ и улучшения эпидемической ситуации количество наших очных бизнес-миссий должно только увеличиваться.

Как отметил Веселов, бизнес-миссии всегда приносят хороший результат в привлечении инвесторов и расширении географии экспорта. Все это приведет к тому, что в Рязанской области вырастут объемы зарубежных поставок и увеличится региональная налоговая база – основа социального благополучия рязанцев.

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