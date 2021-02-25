В Приокском на весь день перекроют одну из дорог

25 февраля на весь перекроют движение транспорта на участке дороги от дома №7 по улице Космонавтов до пересечения с улицей Молодцова, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина перекрытия - ремонт водопровода.

Как отметили на «Водоканале» движение будет перекрыто с 09:30 до 17:00.

«Администрация города просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.

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