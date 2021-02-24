Прикрепив «лимонку» к авто, рязанец разъезжал с ней по городу

Муляж гранаты мужчина прикрепил на буксировочный крюк.

24 февраля на улице Сельских Строителей был замечен припаркованный автомобиль Opel, на буксировочном крючке которого была прикреплена граната. Очевидцы сразу же вызвали полицию.

И, действительно, прибывшие на место правоохранители обнаружили предмет визуально неотличимый от ручной гранаты.

Оказалось, что транспортное средство зарегистрировано на 39-летнего рязанца, а предмет, похожий на «лимонку», - это макет, предназначенный для изучения принципов и механизмов ее работы

Во время допроса владелец авто заявил, что повесил муляж в честь 23 февраля. Правда, о том, что такая шутка может кого-то напугать, мужчина почему-то не подумал.

В итоге на рязанца составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Место стоянки оцепила полиция.

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