Пять улиц Рязани из-за обрыва кабеля остались без электричества

Пять улиц Рязани из-за обрыва кабели остались без электричества.
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
Вечером 22 февраля на нескольких улицах микрорайона Приокский отключили электричество, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина отключения – повреждение кабеля.
С 19:20 света нет на следующих улицах:
- улица Октябрьская;
- улица Энегельса;
- улица Луговая;
- улица Молодцова;
- улица Космонавтов.
«Аварийные бригады РГРЭС приступили к ремонтным работам, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», - пообещали чиновники.
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