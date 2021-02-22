Пять улиц Рязани из-за обрыва кабеля остались без электричества

Пять улиц Рязани из-за обрыва кабели остались без электричества. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Вечером 22 февраля на нескольких улицах микрорайона Приокский отключили электричество, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина отключения – повреждение кабеля.

С 19:20 света нет на следующих улицах:

- улица Октябрьская;

- улица Энегельса;

- улица Луговая;

- улица Молодцова;

- улица Космонавтов.

«Аварийные бригады РГРЭС приступили к ремонтным работам, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», - пообещали чиновники.

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