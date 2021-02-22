В Рязани и регионе 23 февраля морозы опустятся до 34 градусов

Во вторник, 23 февраля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

«На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -34...-29°С, а днем -25... -20°С», - говорится в сообщении УМЧС.

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