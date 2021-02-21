В МЧС рассказали об масштабных учениях в рязанском ЖК

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

21 февраля сотрудники ГУ МЧС по Рязанской области провели тактические учения в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

О том, что в воскресенье пройдут учебные мероприятия жильцов комплекса предупредили заранее. Их попросили убрать припаркованные автомобили.

Сотрудники отработали действия на последнем этаже здания. По сценарию, там загорелась квартира, а условный пожар мог распространиться на крышу.

В учениях участвовали 58 человек и 10 единиц техники. К мероприятию привлекли медиков, сотрудников полиции и представителей управляющей компании.

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