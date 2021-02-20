В Горроще дорогу засыпали отходами

На перекрестке улиц Островского и Толстого высыпали «отходы природного происхождения», сообщает пресс-служба администрации Рязани. Чиновники заверили, что отходы запаха не имеют.

«Дирекция благоустройства города расчистила проезжую часть. Все подрядчики и строительные организации, проводящие работы в Железнодорожном и Октябрьском районах будут проверены. Специалистыуправления благоустройства обойдут территорию, чтобы определить, откуда могли вывозить материал и привлечь нарушителя к ответственности», - говорится в сообщении.

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