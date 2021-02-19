В Рязани в 2021 году благоустроят девять дворов

В 2021 году по программе «Формирование современной городской среды» и по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Рязани благоустроят девять дворов. Совещание на эту тему состоялось 19 февраля, сообщает администрация города.

Список дворов власти представили следующий:

- ул. Есенина, д. 41, д. 45 корп. 1

- ул. Гагарина, д. 14, д. 14 корп.1

- ул. Пожалостина, д.46

- ул. Крупской, д. 5 корп. 3

- ул. Трудовая, д. 1 корп. 1

- ул. Бирюзова, д. 30

- ул. Западная, д. 7

- ул. Юбилейная, д. 11

-ул. Горького, д. 27

Среди затронутых на совещании вопросов был ремонт сетей тепло- и водоснабжения, который по всей видимости, будет предшествовать благоустройству. Обговаривались сроки работ и дизайн-проекты. Последние в открытом доступе пока не размещались.

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