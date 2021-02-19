Рязанку осудили за пьяное ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка.

В Шиловском районе осудили 27-летнюю женщину, признанную виновной в смертельном ДТП, сообщает облпрокуратура.

Следствие и суд установили, что 9 августа 2020 года пьяная девушка за рулем автомобиля «Лада Приора» на скорости вылетела в кювет, врезалась в деревья и перевернулась.

В результате происшествия 15-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте ДТП. Кроме того, травмы получили сама водитель и ее 25-летний пассажир.

Позже полицейские выяснили, что у женщины не было прав на управление автомобилем, а сама машина была технически неисправна.

Приговором Шиловского районного суда женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Но отбывать наказание дама будет только тогда, когда ее ребенку не исполнится 14 лет.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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