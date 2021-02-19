Маркетолог и игрок «Что? Где? Когда?» Максим Поташев провел в Рязани семинар.

18 февраля на форуме «Экспортный форсаж – Рязань» выступил бизнес-тренер и игрок «Что? Где? Когда?» Максим Поташев. Известный маркетолог провел семинар на тему «Продажи и клиентский сервис в международной интернет-торговле».

Присутствовавшая на форуме директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина отметила, что Рязанская область вошла в число 25 субъектов России, которые участвуют в проекте «Экспортный форсаж».

— По итогам работы первого потока, уже есть хороший результат в виде заключенных контрактов с зарубежными партнерами, — отметила Никитина. — Очень важно поверить в себя, свою команду, свой товар, пользоваться услугами господдержки – она действительно работает.

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