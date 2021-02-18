В 2022 году схема пассажирских перевозок в Рязани может кардинально измениться

Бурмистров явно намекнул, что от недобросовестных перевозчиков через год откажутся. Фото: Павел АВЕРИН

На заседании комитета по ЖКХ Рязанской городской Думы, который состоялся 18 февраля, депутаты обсудили положения отчета Управления транспорта горадминистрации за прошедший год.

При этом члены городского парламента обратили внимание на то, что целый ряд коммерческих перевозчиков нерадиво относится к выполнению своих обязанностей: частенько нарушается, особенно ранним утром и поздним вечером, расписание; кассовые терминалы не используются - проследить движение денежных средств практически невозможно.

Резюмируя эту часть обсуждения отчета транспортного управления, заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров заявил:

- В 2022 году с большим количеством коммерческих перевозчиков заканчивается срок договора. Мы готовы предложить, учитывая пожелания депутатов и жителей города, новую схему движения общественного транспорта.

Вне всяких сомнений, эти слова являются конкретным посылом к тем, кто считает себя незаменимыми на том или ином маршруте.

Напомним еще один нюанс из жизни рязанских пассажиров. Антимонопольная служба проверит рязанские такси, которые подняли стоимость проезда во время морозов и снегопадов в три раза. Письмо с просьбой о проверке поступило главе ФАС России Максиму Шаскольскому от Общероссийского объединения пассажиров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!