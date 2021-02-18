Рязанские таксисты в морозы и снегопады в три раза подняли цены. Фото: Олег УКЛАДОВ

Антимонопольная служба проверит рязанские такси, которые подняли стоимость проезда во время морозов и снегопадов в три раза, сообщают «Вести». Письмо с просьбой о проверке поступило главе ФАС России Максиму Шаскольскому от Общероссийского объединения пассажиров.

Кроме Рязани таксисты взвинтили цены в три раза в Туле, Брянске, Владимире и Татарстане, а в Москве – в пять раз.

— Большая часть сервисов повысили стоимость поездки абсолютно синхронно и на примерно одинаковые суммы, — заявил председатель «Сильной России» Антон Цветков.

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