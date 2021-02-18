В Рязанской области ускорилась инфляция – на рост цен повлияло продовольствие. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В январе 2021 года инфляция в Рязанской области ускорилась до 6,3% против 6,0% в декабре прошлого года. Об этом сообщает региональное отделение Банка России со ссылкой на Рязаньстат.

По данным специалистов, больше всего на прирост цен повлияло продовольствие. В частности, мясо кур и свинины. В их стоимость производители заложили затраты, возникшие из-за роста цен на зерно и импортные составляющие - кормовые добавки и ветеринарные препараты.

Но есть и хорошие новости: в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года снизились цены на сахар российского производства, а также замедлились годовые темпы прироста цен на молоко и молочные продукты. Причиной тому стало рекордное за четверть века производство сырого молока.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция пройдет пик в феврале-марте, после чего начнет плавно снижаться. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

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