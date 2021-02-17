По делу о «липовом» исследовании осудили бывшего работника РГРТУ

Октябрьский районный суд в Рязани вынес приговор по делу о «липовом» исследовании в Рязанском радиоуниверситете. На скамье подсудимых оказался один из группы ученых - бывший работник вуза, которого считают организатором и исполнителем преступной схемы.

Как сообщалось ранее, исследование носило замысловатое для обывателя название: «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок». Минобрнауки России выделило на него 72,5 млн рублей, однако следователи областного УФСБ установили, что информация о выполнении этой работы оказалась ложной. Да и указанные еще при подаче заявки сведения признали далекими от действительности.

В итоге с признавшим свою вину научным работником, имя которого содержится в картотеке, заключили досудебное соглашение и приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Потерпевшая сторона - Минобрнауки России - получила право взыскать ущерб в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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