В РГРТУ обнаружили мошенничество на 70 млн рублей

17 Июль 2020 2020-07-17T16:37:04+03:00

Уголовные дела против теперь уже бывших работников вуза рассмотрят в Октябрьском районном суде

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Октябрьский районный суд Рязани рассмотрит уголовные дела бывших работников государственного радиотехнического университета. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, ученые получили 72,5 млн рублей из федерального бюджета на конкретное исследование по программе «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок», однако не провели его и не выполнили работы по целому ряду соглашений.

Расследование проводилось управлением ФСБ по Рязанской области. Потерпевшей стороной признано Министерство науки и высшего образования РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU