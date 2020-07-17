В РГРТУ обнаружили мошенничество на 70 млн рублей
Октябрьский районный суд Рязани рассмотрит уголовные дела бывших работников государственного радиотехнического университета. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, ученые получили 72,5 млн рублей из федерального бюджета на конкретное исследование по программе «Холодные взрывоэмиссионные катоды на основе многослойных графеновых структур и графено-подобных нанометровых пленок», однако не провели его и не выполнили работы по целому ряду соглашений.
Расследование проводилось управлением ФСБ по Рязанской области. Потерпевшей стороной признано Министерство науки и высшего образования РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU