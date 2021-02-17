Заведующая скопинского детсада 10 лет трудоустраивала «мертвых душ»

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении заведующей одного из детских садов Скопинского района, подозреваемой в служебном подлоге.

По данным Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области, с декабря 2010 года по декабрь 2020 года заведующая издавала приказы, согласно которым двое ее знакомых в разное время якобы занимали должности прачки, младшего воспитателя, помощника воспитателя, коридорной уборщицы, а также сторожа и оператора стиральных машин.

При этом заработную плату, начисленную «мертвым душам», получали другие сотрудники детского сада, фактически выполнявшие их обязанности. Сумма заработной платы, начисленная фиктивным работникам, составила более 1,7 млн рублей. Кроме того, указанным лицам необоснованно засчитали стаж и уплатили страховые взносы для обязательного пенсионного страхования.

Расследование уголовного дела продолжается.

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