В среду в Рязани потеплеет до 9 градусов мороза

В среду, 17 февраля, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой снег, а на дорогах гололедица и снежный накат.

Ветер южный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -22…-17°С, а днем -14…-9°С.

Кроме того, региональное управление МЧС не исключает на территории Рязанской области возникновение аварий на объектах ЖКХ. Причина - высокий процент износа водопроводных, канализационных, тепловых сетей, а также недостаточность материальных средств для проведения капитального ремонта.

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