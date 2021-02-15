ХК «Рязань» проиграл в очередной раз – в Тюмени

Дело не в ледовом дворце и болельщиках - в команде. Шайба в воротах ХК "Рязань". Фото: сайт ХК "Рубин".

Последний выезд регулярного чемпионата в этом сезоне ХК «Рязань» начал 15 января в Тюмени и крупно проиграл «Рубину» 1:7.

«Рубиновые», занимающие до этого матча шестую позицию в табели о рангах ВХЛ, первый период провел более чем уверенно. Заброшенные шайбы Дениса Давыдова и Артема Пылаева давали комфортное преимущество.

Но капитан гостей Владимир Карпов на 25-ой минуте сократил отставание. Однако гандикап в две шайбы сохранился спустя семь минут, Георгий Бердюков реализовал большинство. А еще через две минуты хорошо знакомый рязанским болельщикам Вадим Хлопотов увеличил преимущество до 4:1.

В начале третьей двадцатиминутки Никита Мокин довел счет до крупного – 5:1. Игорь Мережко, казалось, окончательно добил «Рязань», но Семен Иванов довел счет просто до неприличного 7:1. Причем, в меньшинстве!

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Последний домашний матч сезона ХК «Рязань» проиграл

Когда другие команды стабильно «прибавляют» к плей-офф, у подопечных Решетникова за взлетом следует провал (подробнее)