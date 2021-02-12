Дмитрий Годес оказался не всесильным в этом матче. Фото: Павел АВЕРИН

Последний домашний матч сезона ХК «Рязань» проиграл, причем, «всухую» 0:3 (Никита Ртищев, Иван Силаев, Данил Юртайкин).

Соперник – «Звезда» - накануне потерпел сокрушительное поражение 0:8 в Воскресенске. Это и смогло сыграть злую шутку с рязанской командой. Что называется – не настроились. Наставник «горожан» за проигрыш лишь частично взял вину на себя:

- Где-то это тренерское поражение, возьму вину на себя. Ребята хотели, но не все. Надо было просто после игры с «Динамо» освежить состав, мне кажется, потому что многие выглядели физически неважно на данный момент.

И это мягко сказано, что неважно. Армейцы переигрывали хозяев льда во всех компонентах, и, прежде всего, в тактических действиях. Создавалось впечатление, что «горожане» полностью выложились в эмоциональной игре с динамовцами.

А где защитники?! Форвард на их месте... Фото: Павел АВЕРИН

Капитан «Звезды» Иван Силаев, при шатком счете 0:2, был сдержан в комментариях:

- «Рязань» хорошая, боевая команда. Бьемся – играем в хоккей. Каждая команда старается выиграть.

Так ничего и не придумали против армейцев. Фото: Павел АВЕРИН

Предать обструкции вратаря Дмитрия Годеса за пропущенные шайбы тоже язык не повернется – было видно, что старался. Было желание и у его партнеров, но не хватало физических сил.

А это уже явно недоработка тренеров при комплектовании состава на игру. Болельщики потом говорили, что была возможность «влить свежую кровь», добавив пару-тройку игроков из «Рязани-ВДВ». Но, по-видимому тренерский штаб перестраховался. А после драки кулаками не машут.

Самое приятное, что было в этот вечер для болельщиков. Фото: Павел АВЕРИН

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