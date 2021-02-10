Форвард ХК «Рязань» Никита Гончаров: Команда выиграла, что может быть приятнее

Дмитрия Годеса с подачи питерского комментатора зрители зовут Гольдесом - голкипер "Рязани" побеждает в дуэли с соперником. Фото: Павел АВЕРИН

Зрители, пришедшие 9 февраля на матч «горожан» с подмосковными динамовцами, запомнят его надолго. Это была настоящая сшибка мужских характеров, причем, без грубости – игроки обеих команд были жесткими, но грязного хоккея не было. Команды заработали всего по четыре минуты штрафного времени.

Играли жестко, но без грубости. Фото: Павел АВЕРИН

Теперь к самой игре. Гости забили первыми – в штраф-боксе как раз находился форвард ХК «Рязань». Выйдя из него, Никита Гончаров счет сравнял, Александр Репьях удвоил преимущество, а Виктор Пластинин сделал шансы на победу хозяев весомыми – 3:1.

- Идет острая игра с обеих сторон, - прокомментировал автор третьего гола течение игры. – Нам надо насыщать, набрасывать на ворота – там все голы.

Голкипер "Динамо" тоже был не лыком шит. Фото: Павел АВЕРИН

«Динамо» резко усилило натиск на ворота «горожан», были отрезки, когда казалось, что вот-вот и оборона хозяев льда дрогнет. Но тут на авансцену вышел голкипер Дмитрий Годес.

- Вратарь - молодчик, - поделился защитник Николай Полунин. – Он выполняет работу даже за некоторых из нас. Наши ошибки чистит, к нему претензий, тьфу-тьфу – после игры все скажу.

Динамовцы пытались шайбу затолкать вместе с вратарем. Фото: Павел АВЕРИН

Отметим, что спортсмены – люди суеверные, и хвалить вратаря во время игры в хоккее не принято.

Третий период проходил с переменным успехом для соперников. Голов зрители не увидели, но хоккейные эстеты утверждают, что это была игра из серии плей-офф. Что и подтвердил форвард Никита Гончаров, подводя итоги:

- Наилучшие впечатления – команда выиграла, что может быть приятнее. Важная победа для команды, потому что это наш прямой конкурент на попадание в плей-офф.

Тренеры сумели зарядить команду на борьбу. Фото: Павел АВЕРИН

11 февраля ХК «Рязань» проведет заключительную игру чемпионата ВХЛ – Кубок Шелкового пути. В гости приедет «Звезда», проигравшая 9 февраля в Воскресенске 0:8.