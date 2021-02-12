13 рязанцев, больных коронавирусом, подключены к аппаратам ИВЛ

13 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Артем КИЛЬКИН

В лечебных учреждениях рязанского региона находится 439 пациентов с COVID-19 - сообщает опергруппа при региональном правительстве.

Состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 328 пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии - 44 человека, из них 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подчеркнем, что 12 февраля в Рязанской области выявили 95 новых случаев COVID-19.

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