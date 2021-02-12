В рязанской колонии слепили трактор из снега и рассказали зачем

Фото: 62.fsin.gov.ru

В Рязанской области в исправительной колонии общего режима №1 (Милославский район) слепили из снега трактор. Во ФСИН рассказали, зачем: проходил смотр-конкурс среди подведомственных учреждений, а снежную фигуру в виде МТЗ с отвалом для зимней уборки признали его победителем.

Два других призовых места заняли фигуры быка – символ 2021 года. Их соорудили заключенные колонии-поселения при ИК-2 и колонии строгого режима ИК-5 (Скопинский район).

Победители получили почетные грамоты и призы.