В Рязани скоро появится дом с квартирами улучшенных характеристик.

«Стройпромсервис» разработала для дома абсолютно новую концепцию, которая выделяет его среди других домов комплекса.

Квартиры улучшенных характеристик - одно из преимуществ нового дома. Здесь вы найдете десятки уникальных планировочных решений - от студий до трехкомнатных, от классики до смарта: уютные студии, СМАРТ-планировки с кухней гостиной, классические двух и трёхкомнатные квартиры. Большой выбор видовых квартир с панорамным остеклением – находите уединение и отдыхайте, глядя в окно на Окские луга. Все квартиры представлены в двух вариантах: с чистовой отделкой и без.

Жилой комплекс идеален для молодых семей.

ЖК «Шереметьевский квартал» станет идеальным местом не только для молодых и активных людей, но и для тех, кто мечтает о спокойной жизни в окружении природы. И конечно, жилой комплекс идеален для молодых семей. На территории есть новая школа, детский сад, благоустроенные площадки для игр и спорта.

В «Стройпромсервисе» добавили, что квартиры в новом доме в жилом комплексе «Шереметьевский квартал» можно уже приобрести в соответствии с новыми правилами №214-ФЗ — с использованием эскроу-счетов. Компания заверила, что это является дополнительной гарантией для покупателя, что ключи от новой квартиры он получит без нарушений и строго в установленный срок.

Конечно, на этом плюсы на заканчиваются! Подробнее о преимуществах комплекса на сайте и по телефону +7 (4912) 247-000.

stroy-proms.ru

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.