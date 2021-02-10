От 60 до 85 лет – все о новых шести жертвах COVID-19 в Рязанской области

В среду, 10 февраля, статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили сразу шесть человек. Это повторение максимального суточного прироста, зафиксированного в Рязанской области 10 января.

Оперативная группа регионального правительства сообщила, что новыми жертвами стали четверо мужчин и две женщины. Мужчинам было 64 года, двоим по 68 лет, а также 72 года. Женщинам – 60 и 85 лет. Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной их смерти также стал именно коронавирус.

Всего в Рязанской области по состоянию на 10 февраля жертвами новой коронавирусной инфекции, по официальным данным, стали 255 человек.