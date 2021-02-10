Ночным дрифтерам могут закрыть парковку у «Декатлона»

Ночным дрифтеров могут закрыть парковку у «Декатлона».
10 февраля инспекторы ГИБДД и чиновники городской администрации встретились с жителями домов, расположенных на Московском шоссе, улице Орсовской, а также в ЖК «Метропарк».
Ранее люди забрасывали жалобами всевозможные инстанции, чтобы хоть как-то обуздать молодежь, приезжающую на машинах к гипермаркету «Декатлон»: ночной шум от громкой музыки и рев дрифтующих автомобилей порядком всем поднадоел.
Ночным дрифтеров могут закрыть парковку у «Декатлона».
Специалисты изучили территорию парковки и предложили варианты решения проблемы. В частности, в ближайшее время на парковке могут установить заградительные бетонные блоки и шлагбаумы для закрытия въезда на территорию по ночам.
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