Ночным дрифтерам могут закрыть парковку у «Декатлона»

Ночным дрифтеров могут закрыть парковку у «Декатлона».

10 февраля инспекторы ГИБДД и чиновники городской администрации встретились с жителями домов, расположенных на Московском шоссе, улице Орсовской, а также в ЖК «Метропарк».

Ранее люди забрасывали жалобами всевозможные инстанции, чтобы хоть как-то обуздать молодежь, приезжающую на машинах к гипермаркету «Декатлон»: ночной шум от громкой музыки и рев дрифтующих автомобилей порядком всем поднадоел.

Ночным дрифтеров могут закрыть парковку у «Декатлона».

Специалисты изучили территорию парковки и предложили варианты решения проблемы. В частности, в ближайшее время на парковке могут установить заградительные бетонные блоки и шлагбаумы для закрытия въезда на территорию по ночам.

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