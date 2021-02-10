В конце недели может выпасть до 40 сантиметров снега, сообщают рязанцам

Администрация Рязани вслед за метеорологами и со ссылкой на оных сообщила о грядущих капризах погоды. Согласно прогнозу для ЦФО, в то числе для Рязанской области, 12-14 февраля ожидаются сильные осадки – снег и снег с дождем с налипанием на провода и деревья.

«Прирост высоты снежного покрова составит 25-40 сантиметров», - отметили в мэрии.

Список погодных явлений дополняет ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и гололед, который горожанам, мягко говоря, не в новинку.

Температура воздуха по предварительному прогнозу на 12 февраля, с ночных -16…-11 градусов днем поднимется до -6…-1.

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