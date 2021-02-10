Девять рязанцев ответят за отказ от техобслуживания газового оборудования

В 2021 году госжилинспекция составила девять протоколов в отношении собственников квартир многоквартирных домов Рязани. Хозяева отказывались пускать представителей специализированной организации для технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования.

— Мы предпринимаем все предусмотренные законом меры для обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования. Но когда собственники жилья не исполняют свои обязательства, выполнение этой задачи возможно только совместно с управляющими организациями, городской администрацией и жилищной инспекций, — отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

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