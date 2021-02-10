4-летней рязанке исполнили новогоднюю мечту об «Архиве Мурзилки»

Валя будет изучать книги со старшей сестрой-первоклассницей.

Новогодние праздники давно закончились, а рязанцы продолжают получать подарки в рамках всероссийской акции «Елка желаний». 9 февраля у 4-летней Вали Сазоновой исполнилось желание, которое она загадала Деду Морозу – собрание книг «Архив Мурзилки».

Мечту маленькой девочки о коллекционном издании воплотили в жизнь АО «Роспечать» и ООО «АМО-Пресс». Теперь вместе со старшей сестрой и мамой Валя будет читать знаменитый журнал, как другие дети почти столетие назад. В коллекции - три тома, и в первую книгу входят номера аж 1924 года выпуска.

- Мы с дочкой второй раз отправили письмо на «Елку желаний». В прошлый раз просили диафильмы, а в этом году – «Мурзилку». Спасибо вам за такой сюрприз, дочка очень обрадовалась, когда узнала, что ей принесут подарок, и весь вечер наряжалась, готовилась ко встрече. Книги обязательно должны быть в жизни детей, и у нас большая библиотека. Из-за онкологии Вале нельзя ходить в детский сад, гулять с другими детьми, и мы третий год находимся на самоизоляции, поэтому чтение - одно из любимых ее занятий, - рассказала мама девочки Галина.

Письмо от Вали на «Елку желаний» поступило в Рязанский городской волонтерский центр, где очень быстро нашли желающих исполнить загаданное девочкой.

- «Роспечать» с радостью откликнулась на нашу инициативу сделать подарок девочке, тем более, что сейчас дети так редко просят книги. Юное поколение стало больше времени проводить в гаджетах и интернете, поэтому подобные Валиной просьбы надо обязательно поощрять, - поделился руководитель волонтерского центра Юрий Пинигин.

Всероссийская акция «Елка желаний» в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной» продлится до 28 февраля.