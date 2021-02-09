РНПК показала, как и где производят нефтепродукты

Фото: РНПК.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») провела день открытых дверей для студентов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина и Рязанского колледжа электроники. Гости получили уникальную возможность своими глазами увидеть производство, которое имеет широкую товарную линейку и занимает четвертую позицию в стране по объемам и выпуску нефтепродуктов.

Студенты смогли напрямую пообщаться с работниками завода, задать им вопросы и получить полноценные ответы. Встреча прошла в рамках профессиональной ориентации студентов.

- Впервые на нефтезаводе я побывал, также, будучи студентом первого курса радиотехнического университета. Это также была обзорная экскурсия, которая длилась почти один час, именно столько уходит, чтобы просто объехать территорию завода на автобусе и посмотреть, как выглядят технологические объекты. Я просто мечтал и надеялся, что меня примут на работу после окончания вуза на такое серьезное производство. И теперь очень рад, что являюсь частью большой команды РНПК, уже сам провожу экскурсии для студентов, после которых, возможно, кто-то захочет вернуться сюда на работу, - рассказал Ярослав Лебедев, ведущий инженер исследовательской группы испытательной лаборатории АО «РНПК».

День открытых дверей - один из инструментов профориентационной работы Рязанской НПК, реализующей корпоративную систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Такой подход к подготовке кадров дает свои результаты. Только в 2020 году в коллектив Рязанской НПК влились около 40 молодых кадров, 18 из которых являются молодыми специалистами.

Фото: РНПК.