Рязанский врач рассказала, кому лучше не вакцинироваться от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанский врач рассказала, кому лучше не стоит вакцинироваться от коронавируса, несмотря на желание привиться.

— Если человек чувствует себя не очень хорошо, есть признаки ОРВИ или желудочно-кишечные расстройства, то вакцинацию лучше отложить до полного выздоровления, — рассказывает врач-эпидемиолог Рязанского кардиодиспансера Светлана Муратова. — Кроме того, если человек уже переболел коронавирусом и анализ показал достаточное количество антител, то прививаться не стоит. Но если болезнь протекала в легкой форме или бессимптомно, то иммунитет,может и не выработаться, поэтому прививка нужна.

Специалист отметила, что реакция организма на вакцину может быть двух видов: местная - покраснение или отечность в месте инъекции, и системная - головная, мышечная, суставная боль, повышение температуры, желудочно-кишечные проявления.

И еще один момент, врач напомнила, что вакцинация не дает стопроцентной гарантии от заражения коронавирусом, но ставит 100% защиту от тяжелых форм болезни.

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