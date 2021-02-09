Вот каким телефонами пользуются рязанские заключенные в колониях.

Оперативники пресекли провоз на территорию колонии строгого режима ИК-5 (село Клекотки Скопинского района) сотовых телефонов, зарядных устройств и других запрещенных предметов.

Как сообщили в региональном УФСИН, во время досмотра грузовика ГАЗ-53 под управлением осужденного колонии-поселения, который ехал в столовую, в мешках из-под гречки обнаружили 18 мобильных телефонов, 14 зарядных устройств, 12 наушников и три сим-карты.

В колонию в мешках из-под гречки пытались провести 18 сотовых телефонов.

Известно, что запрещенные предметы спрятал в гречке один из осужденных, отбывающий наказание на участке колонии-поселения. Его трудоустроили грузчиком на хозяйственном дворе. Теперь ближайшее время он проведет в штрафном изоляторе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!