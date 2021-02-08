Алексей Пивоваров упомянул касимовский музей денег «Бабосики». Фото: Игорь Скрипай.

Журналист и видеоблогер Алексей Пивоваров в выпуске своего канала «Редакция» на YouTube упомянул о музее «Бабосики» в городе Касимов.

— А вот новость из России: в Касимове Рязанской области открылся музей денег «Бабосики». Его создатель Игорь Скрипай собрал коллекцию из 2,5 тысячи экспонатов и подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса, — сказал Пивоваров.

В музее денег представлены монеты от Римской Империи до наших дней и банкноты с первых царских до современных пластиковых. Изюминкой музея стала самая большая в мире коллекция монет и банкнот с изображением бабочек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!