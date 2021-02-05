Рязанская зоозащитница спасла енота в аэропорту Домодедово

Рязанская зоозащитница спасала енота в аэропорту Домодедово. Фото: пресс-служба аэропорта.

В аэропорту Домодедово завершили первую в истории спецоперацию по спасению енота, застрявшего в машине каршеринга, сообщает пресс-служба аэропорта. Животное немыслимым образом попало под капот автомобиля и долго не могло выбраться из моторного отсека. В течение почти 12 часов самку не могли оттуда извлечь.

На помощь приехали два зоопсихолога из Рязани, один из них – Ольга Зоткина, зоозащитник и основатель проекта «Моя маленькая ферма».

— Енота пытались извлечь с 13 часов, но ни у кого это не получилось. Тогда вызвали нас, — рассказывает Ольга. — Мы смогли ее только почесать, получить множество укусов, благо, что мы были в перчатках, поэтому только пальцы в синяках. Без перчаток-то ее легко вытащить, но тогда бы мы были все покусанные.

Зоозащитники послали машину к своему знакомому ветеринару в Москве, и повезло, что она была в клинике. Врач дала транквилизатор, который вкололи еноту, а уже потом вытащили.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, еноту организуют хороший завтрак и персональную программу реабилитации в питомнике.

«Спецоперация не повлияла на штатную работу аэропорта», - говорится в сообщении.

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