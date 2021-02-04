В Рязанской области выявили 106 новых случаев коронавируса

Еще 106 случаев коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Рязанской области. Таким образом, по состоянию на 4 февраля их стало 22 328. Это если верить официальной статистике.

Вылечились за сутки 115 человек из тех, кому был поставлен диагноз COVID-19.

Федеральный штаб сообщил еще о трех смертельных случаях. Проведенные после смерти этих людей исследования показали, что именно «корона» стала причиной летальных исходов. Таких, признанных властями, жертв пандемии теперь в регионе 238.

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