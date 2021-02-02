В Рязанской области увековечат память Героев Российской Федерации

Герой России, депутат Госдумы РФ Андрей Красов рассказывает об этапах реализации проекта.

2 февраля в библиотеке им. Горького состоялась презентация проекта «Память героев». Приветствие участникам мероприятия записал губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Любимов.

«Миссия проекта – сохранить память о героях-фронтовиках, героях-военнослужащих, которые в горячих точках отстаивали мирную жизнь в нашей стране. Мы всегда будем помнить их мужество и стойкость, отвагу и преданность. Молодежь должна знать настоящих героев родного края», – обратился он.

Как отметила в своем выступлении первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, люди не становятся героями сами по себе. «Это принципы, система ценностей, любовь к Родине, которые формирует в человеке семья. Должны звучать рассказы родителей, родных героев об их воспитании и возмужании», – уверена она.

Мероприятие прошло в областной библиотеке имени Горького.

Проект стартовал в декабре 2019 года и должен завершиться к марту 2022 года, к 30-летию со дня установления звания Героя России. В Рязанской области решено увековечить имена 19 героев РФ.

С патриотической инициативой выступил депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России», Герой России Андрей Красов.

- К марту 2022 года во всех субъектах страны предлагается увековечить имена Героев Российской Федерации в наименовании учреждений образования, культуры, спорта, скверов, установке мемориальных досок, проведении спортивных мероприятий. Работа проводится в рамках федерального проекта «Историческая память», – рассказал парламентарий от Рязанской области.

По мнению депутата, это уникальная возможность рассказать детям и подросткам о настоящих героях родного края, их подвиге, задать им верные ориентиры.

- Инициатива станет логичным продолжением проекта «Нам есть кем гордиться», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – заметил Герой России, председатель регионального отделения Русского географического общества, Почетный гражданин Рязани Михаил Малахов.

Он рассказал о присвоении наивысшего звания в Российской Федерации за заслуги на исследовательском «фронте» и подчеркнул, что место подвигу есть всегда.

К настоящему времени первый этап проекта в регионе уже реализован: изготовлены комплекты информационных плакатов с изображениями, именами и краткой биографией героев. Портреты написал доцент Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, научный сотрудник Государственного исторического музея Алексей Березин.

Второй этап предполагает проведение мероприятий, входящих в реестр Героев Российской Федерации: установку мемориальных досок и бюстов; присвоение их имен образовательным учреждениям, учреждениям культуры, улицам, скверам, площадям; проведение спортивных турниров, профессиональных состязаний, вахт.

Директор школы №8 города Рязани имени Героя РФ Р.В. Соколова Ольга Игнатова поделилась успешным опытом проведения таких мероприятий. Она рассказала, что установлены мемориальные доски на доме, где проживают родители Героя, и на школе, работает музей, есть «Парта Героя», учреждены именные стипендии отличившимся ученикам и педагогам, проводится турнир его имени, в областном центре в честь Романа Соколова названа одна из новых улиц, установлен его бюст.

- Мы подготовим предложения по присвоению имен Героев России рязанским школам. Молодежь должна увидеть, что среди наших современников есть люди, которым хочется подражать, – отметила министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина.

Анна Рослякова заверила, что к реализации проекта подключатся все муниципальные образования области.

В завершение было принято решение о подготовке предложений по увековечиванию памяти героев-рязанцев в срок до 1 марта. После их рассмотрения план мероприятий по реализации проекта будет составлен и согласован с главой региона Николаем Любимовым.

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