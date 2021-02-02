Главбух детсада опустошила бюджет Рязани на 4 млн рублей

Бухгалтер детского сада в Рязани похитила из бюджета города более 4 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратур.

Следствие, прокуратура, а потом и суд установили, что 44-летняя женщина работала главным бухгалтером в детсадах Рязани и оформляла на свое имя платежные поручения о получении заработной платы. При этом дама указывала суммы в большем размере, чем предусмотрено трудовым договором.

«Своими преступными действиями женщина причинила ущерб Рязани на сумму свыше четырех миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Суд признал бывшего главного бухгалтера виновной и приговорил к 5 годам лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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