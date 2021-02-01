Рязанцы попробуют колбасу, созданную природой

2 февраля в баре на Почтовой, 54 пройдет дегустация удивительных мясных продуктов.

Во вторник, 2 февраля, в 19:00 в баре на Почтовой, 54 пройдет дегустация удивительных мясных продуктов. Созданы они обычным рязанским ремесленником, но рецептура восходит еше ко временам Античности. Традиции вялить мясо, превращая его в готовый и полезный продукт при помощи воздуха и времени, до сих пор популярны среди испанцев, итальянцев, западных славян, горцев Кавказа, народов Севера.

Попытка воссоздать старинную рецептуру производства сыровяленых мясных деликатесов предпринята на Рязанской земле. Насколько она удачна, вы сможете решить сами, посетив бар «Alter Brauch» и продегустировать свиную и телячью колбасу лично. Особенно приятно, что мясо можно будет сочетать с замечательными напитками, которыми славится заведение. Принять участие в дегустации посетители смогут совершенно свободно.