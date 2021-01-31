Вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров посетил несанкционированный митинг. Фото: Константин МОГИЛИН

Заместителя главы администрации Рязани заметили на несанкционированном митинге в центре города. Об этом сообщил «Комсомолке» корреспондент, дежурящий на акции протеста.

Владимир Сергеевич приехал в Рязань с командой уволенного ныне вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Чиновник курирует все общественно важные проблемы Рязани — ЖКХ, транспорт, энергетику, благоустройство и так далее.

— Зачем вы пришли на митинг?

— Чтобы проконтролировать работу по охране общественного порядка.

— На чьей вы стороне, митингующих или правоохранительных органов?

— Я на стороне полиции, — заявил Бурмистров.

В Рязани продолжаются несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея навального. Некоторые полицейские во время митинга отдыхали в макдаке, а чуть позже задержали журналиста правительственной газеты (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!