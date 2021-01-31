Новость об отдыхающих в рязанском «макдаке» полицейских удалена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 января «Комсомольская правда в Рязани» была вынуждена удалить новость про отдыхающих в ресторане быстрого питания «Макдональдс» полицейских. Две женщины и мужчина с офицерскими погонами сидели в ТРЦ «Виктория Плаза», где пили напитки и ели картошку-фри перед несанкционированным митингом в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, все полицейские, которые попали на фото, подвергнутся суровой служебной проверке. По ее результатам будут приняты определенные решения.

Фотографию отдыхающих в ресторане полицейских можно найти в социальных сетях.

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