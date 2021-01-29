Рязанскому МП «Детское питание» срочно требуются сотрудники

На рязанском МП «Детское питание» появились вакантные места. Муниципальному предприятию срочно требуются:

- повара — зарплата от 25 до 40 тысяч рублей;

- разнорабочие — зарплата от 15 до 25 тысяч рублей;

- бригадир грузчиков — зарплата от 29 тысяч рублей;

- грузчики-экспедиторы — зарплата от 23 до 30 тысяч рублей;

- водители-экспедиторы — зарплата от 25 до 30 тысяч рублей;

- руководитель отдела кадров — зарплата от 32 тысяч рублей;

- контрактный управляющий — зарплата от 35 тысяч рублей;

- специалист по закупкам — зарплата 32 тысячи рублей;

- программист 1С. Возможно по совместительству.

Подробнее о вакансиях и условиях работы можно узнать по телефонам: (4912) 44-03-82, 44-08-06.

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