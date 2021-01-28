Врачи рязанской скорой спасли жизнь маме двоих детей

28 января Министерство здравоохранения Рязанской области опубликовало историю мамы двоих детей – рязанки Надежды. Женщина заболела, и поначалу «легкое недомогание» едва не стоило позже ей жизни. Надежда привыкла все проблемы решать сама. В первых симптомах болезни опасности она не увидела. Плохо стало внезапно: сильно заболело сердце, затруднилось дыхание. Скорую она вызвала, можно сказать, теряя сознание.

- Думала, если меня не станет, что будет с детьми? – вспоминает свои переживания Надежда.

На вызов приехала бригада в составе водителя Александра Воронина, врача Марины Кордюковой и фельдшера Елены Алымовой.

- Помощь мне оказали быстро и очень эффективно. В машине было все необходимое оборудование, мне дали кислород. Бригада отвезла меня в больницу. Сейчас я поправляюсь. Скоро на выписку. Спасибо скорой, она подарила мне вторую жизнь.

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