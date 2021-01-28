В Рязани закрыли два подпольных казино.

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении двух женщин 48 и 38 лет, которые незаконно организовали казино.

По данным следователей Московского МСО, с февраля по сентябрь 2020 года в нежилом подвале дома по улице Горького женщины разместили восемь комплектов электронного оборудования, которое использовали для азартных игр.

Дамы-катранщицы сделали все, чтобы посторонние люди в казино не входили, и защитили вход системой видеонаблюдения. Чтобы попасть вовнутрь, клиенты должны были звонить женщинам по телефону.

Чуть раньше в Рязани прикрыли другое незаконное казино, которое располагалось в подвале здания на Заводском проезде.

Расследование двух уголовных дел продолжается.

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