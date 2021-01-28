Двух инстанций для ЕСПЧ достаточно: Александр Бехтольд обжалует решение суда. Фото: из рапорта полиции.

Правозащитник Александр Бехтольд будет обжаловать приговор Железнодорожного суда. Об этом «Комсомолке» сообщила его супруга и единомышленница Софья Иванова.

— И дело даже не в штрафе. Судья перечислял доказательства типа «рапорт такого-то майора» и долго зачитывал в качестве аргументов цитаты из КоАП и Закона о публичных действиях. Я не услышала ни одного доказательства того, что Александр Федорович был организатором публичного мероприятия. По правде говоря, в этот раз он действительно НЕ БЫЛ организатором.

По словам правозащитницы, судья не выдал копии решения, поэтому сослаться на конкретные фразы из текста невозможно.

— Срок обжалования - десять дней. Иллюзий по поводу того, что вторая инстанция отменит решение первой - нет. Но двух инстанций для ЕСПЧ достаточно, — подчеркнула Софья Юрьевна.

27 января суд вынес решение по административному делу, возбужденному в отношении 70-летнего правозащитника Александра Бехтольда. Полиция и судья усмотрели в его действиях «признаки административного правонарушения» по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и назначил ему штраф 20 тысяч рублей.

ДОСЬЕ «КП»

Софья Юрьевна Иванова, координатор движения «Голос» в Рязани, руководитель Рязанской школы прав человека и Школы наблюдателей, лауреат премии Московской Хельсинкской группы «за вклад в правозащитное образование».

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